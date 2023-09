KESKERAKONNA PEREHEITMINE | Mart Soidro: poliitilise doomino harrastajad võivad klotsi lauale lüüa ja hüüda võidukalt: „Pыба!“

Tema nimekaim, politoloog Martin Mölder, kes ka varem olnud varmas kommenteerima Isamaa tõusu, teatas: „Nüüd on Isamaal riigikogus kümme kohta ehk üks rohkem kui sotsidel.” Kui siia lisada, et Norstati sellenädalase küsitluse järgi on Isamaa toetus viie nädalaga tõusnud 4,8 protsendipunkti võrra ja on praegu 14,8% – see on kõrgeimal tasemel alates sellest ajast, kui uuringufirma erakonna eelistuse küsitlustega alustas –, tuleb tunnustada tehtud valikut.