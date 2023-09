GALERII | Eesti juurtega astronaut külastab vanaisa kodumaad

Astronaut Mann on esimene Ameerika põlisrahva päritoluga NASA naisastronaut ning Eesti põlvnemisega inimene, kes on kosmosesse jõudnud. Ta startis 5. oktoobril 2022 rahvusvahelisse kosmosejaama NASA SpaceX missiooni Crew-5 lennu komandörina kosmoselaeva SpaceX Crew Dragon Endurance pardal. Neljaliikmeline rahvusvaheline meeskond veetis orbiidil 157 päeva. Mann kõndis avakosmoses kahel korral, mis kestsid kokku 14 tundi 02 minutit.

Eesti juurtega USA mereväepiloot Nicole Aunapu Mann liitus NASA astronautide korpusega 2013. aastal. Tookord võeti 6300 kandideerijast astronautide 21. gruppi neli naist ja neli meest. Aunapu Manni kontol on Stars and Stripesi andmetel 147 lahinglendu Iraagi ja Afganistani sõjas.

Astronaut tunnistas, et on alati soovinud Eestit külastada, kuid varem pole tal selleks võimalust olnud. „Teadsin, et kohe kosmosest naastes saan võimaluse Eestit külastada,“ sõnas ta ning lisas, et isegi kõrgel kosmoses olles proovis ta Eestit leida.