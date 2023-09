Riigikohus tunnistas keskkonnaameti automaatraieload õigusvastaseks

Rohevõrgustiku eesmärk on iseäranis eri tüüpi ökosüsteemide, sh erinevat tüüpi metsade kui elupaikade säilitamine. See siiski metsa raiumist, sh lageraiet iseenesest ei välista. Seaduse järgi tuleb keskkonnaametil rohevõrgusiku alal metsateatise registreerimisel kontrollida, kas raie lubamisel on koos teiste mõjudega tagatud rohevõrgustiku säilimine, toimimine, terviklikkus ja sidusus. Kohaliku keskkonnaühenduse vaidlustatud raielubade puhul ei hinnanud automaatsüsteem selliseid mõjusid juhtumipõhiselt. Teisalt ei näinud kehtiv üldplaneering ette piisavaid tingimusi konkreetse tuumaala kaitseks. Keskkonnaamet kasutab sama algoritmi praegu laialdaselt.

Riigikohus leidis täna avaldatud otsuses, automatiseeritud otsuste õiguspärasuse eest vastutab infosüsteemi rakendav asutus, kes peab tagama, et infosüsteemi poolt kasutatud alusandmed oleks õiged, täielikud ja ajakohased ning et infosüsteem järgiks kõiki õigusest tulenevaid norme. Kui kättesaadav tehnoloogia ei võimalda neid nõudeid täita, peab otsustusprotsessis osalema ka inimene, lisas kolleegium.

Seadusega polnud kooskõlas ka see, et Keskkonnaamet ei teavitanud avalikkust metsateatise esitamisest enne raieloa andmist. Riigikohtu hinnangul piisab avalikkuse teavitamiseks sellest, kui nt infosüsteemis tehakse kättesaadavaks teave, et metsateatis on esitatud. Nii saavad huvitatud isikud teada kavandatava raie asukohast ja tingimustest enne teatise jõustumist. Seisukohtade ja vastuväidete esitamiseks võiks anda nt ühenädalase või kümnepäevase tähtaja.