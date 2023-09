Karmen Joller pöördub kohtusse: tahan taastada oma hea nime ja seada õiglus jalule

„Minu kohta on valeinfot levitatud aastaid, sest on inimesi, kellele ei meeldi, mille eest ma avalikult seisan: teaduspõhine, faktipõhine inforuum, mis aitab inimestel teha adekvaatseid otsuseid oma tervise, pereelu, turvalisuse ja palju muu eluks olulise kohta. Ma ei saa kuidagi öelda, et minu kohta levitatud valeinfo mind ei mõjuta - see on alati valus,“ kirjutab Joller sotsiaalmeedias.

Ta tõdeb, et valeinfo, nagu igasugune (vaimne) vägivald, mõjutab lisaks ka ümbritsevaid inimesi. „Isegi täiesti võõrad inimesed on minult kordi ja kordi küsinud, miks ma valeinfo levitajatega midagi ette ei võta ja miks ma lasen end „peksta“. Mu vanemad on palunud mul lõpetada avalikud sõnavõtud, sest neil on raske taluda, kui mind jälle mustatakse ja minu kohta valesid levitatakse. Nad on korduvalt pidanud mind kaitsma ka oma tuttavate ees.“

Valeinfot uskuma jäänud pahased inimesed on seganud ka Jolleri kolleegide tööd perearstikeskuses, sest on sinna helistanud ja oma pahameele telefonikõne vastu võtnud õe peale välja valanud.

„Kui otsustasin poliitikasse tulla, ägenesid valeinfokampaaniad kohe – vanad toodi uuesti esile ja loodi ka mitmeid uusi narratiive. Üks neist narratiividest on mind puudutanud eriliselt, just selle valelikkuse ja jõhkruse tõttu. Tegemist on võltsitud ekraanitõmmisega artiklist, kus on lause, mida ma pole mitte kunagi öelnud ja mida ma ka mitte kunagi ei ütle ega ütleks. Selgitasin postitajatele, et tegemist on võltsinguga. Pildi kohta tegi artikli isegi Delfi faktikontrolli, kuid ka see ei mõjunud,“ kirjutab Joller.

Kõigest hoolimata on see töödeldud pilt tänaseni internetis üleval nii Helle-Moonika Helme Facebooki seinal kui EKRE väljaantavate Uute uudiste lehel, koos laimuga.