LÄÄNEMEREST KAOB SÖÖGIKALA: turska ja angerjat püüda ei tohiks

„Muutused Läänemeres ja mujal maailmameres mõjutab olulisel määral meie toidulauda. Ülepüük, muutuv kliima ja Läänemere ökosüsteem puudutab kõiki osapooli kalandussektoris. Kui pikalt majandusele olulist turska või räime enam pole, siis seda püüda ei saa,“ ütles Eestimaa Looduse Fondi mereprogrammi ja Kalafoori eestvedaja Joonas Plaan. „Samal ajal on vetes väikest kala, võõrliike, mida me pole harjunud sööma. Seega, soovitus nii tarbijatele, püüdjatele kui ka müüjatele on lihtne – jätaks kriitilistele kalapopulatsioonid puutumata ja anname Läänemerele aega taastumiseks,“ lisas Plaan.

Kalade heaolu mõjutavad mitmed tegurid, sealhulgas veekogude eutrofeerumine ehk liigne toiteainelisus, takistused rändeteedel, kiskjad, parasiidid, prügi veekeskkonnas ja viimasel ajal aina enam kliimamuutused. Samuti on määravad kalanduse regulatsioonid ja poliitika.

Läänemere ümber on Kalafoori antud välja juba aastaid ja punase-kollase ja rohelise kategooria vahel jagunevat infot uuendatakse igal aastal vastavalt seire ja analüüside tulemustele. Kestlikud ehk roheliseks on märgitud kalaliigid, mille populatsioonid on heas seisus, püügimeetod on ökosüsteemi arvestav ja on rakendatud tõhusaid regulatsioone piirkonna kalandusele. Üleüldine soovitus on vältida kõiki punase kategooria kalu, nad ei ole kestlik valik.

Kalafoor on Eestimaa Looduse Fondii poolt eestindatud kestliku kalatoidu juhis, mis toetub Maailma Looduse Fondi (WWF) samasisulisele juhendile. Juhend aitab tarbijatel, toidupoodidel ja restoranidel teha jätkusuutlikke mereandide valikuid.

Kalafoori viis rohelist ja viis punast valikut

Kestlik valik:

Räim, kes on püütud Pärnu lahest. Räime olukord Pärnu lahes on stabiilne. Samas on kahanenud räime populatsioonid mujal Läänemeres ning mujalt pärit räime tuleks vältida.