VIDEO | Riisalo: töötuskindlustusmakset ei saa kehtestada minister ainuisikuliselt

Valitsuse pressikonverents 28. septembril. Foto : Kuvatõmmis ValitsuseUudised Youtube'i kanali otsevideost

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo rääkis, et täna kinnitati uus tööhõiveprogramm. 1. jaanuarist jõustub uus tööturumeetmete seadus. „Seadus pole kirjutatud selleks, et regulatsioone keerulisemaks teha, vaid tegelikult selleks, et tööturu teenuseid täpsemalt, paremini ja mõjusamalt reguleerida,“ seletas Riisalo.

Seaduse alusel kinnitati programm, mille oluline komponent on see, et seni olid paljud tööturuteenused kirjeldatud ära seaduse tasemel, ütles Riisalo. Näiteks töötukassa, kes neid seaduseid reaalses elus ellu viib, oli olukorras, et kogu süsteem tervikuna polnud paindlik. „Kui sa tahtsid tööturul reageerida, siis pidi minema seadust muutma. See ei olnud õige lähenemine. Nüüd käib see tööhõiveprogrammi järgi, mille järgi on oluliselt lihtsam ja paindlikum,“ rääkis Riisalo.

Uues tööhõiveprogrammis tegeldakse eelkõige sellega, et koolitused, mida töötukassa kaudu saab, oleksid maksimaalselt suunatud rahuldamaks vajadusi, mis Eesti ettevõtjatel tööjõule on. Riisalo märkis, et praegused lühikursused ei anna inimestele neid oskusi, mida vaja.

Riisalo lisas, et seda, mis hakkab saama 2025. aastast, selle ettevalmistamiseks ja kokku leppimiseks on aega järgmise aasta kevadeni. „Mis puutub töötuskindlustuse ja töötutoetuse süsteemi ümbertegemist, siis see töö juba käib. Detailides on olemas kontseptsioon, kuhu edasi liikuda. Me tahame selle aasta jooksul selgeks saada,“ ütles Riisalo.

Töötuskindlustusmakse osas ütles Riisalo, et läbirääkimiste protsess toimub järgmise aasta suvel. „Siis meil on pilt ees, kuidas töötutoetuse või töötukassasüsteemi tervikuna teha optimaalsemaks. Töötuskindlustusmakset ei saa kehtestada minister ainuisikuliselt. Minister saab ettepaneku nõukogult, kus on kolm osapoolt: avalik sektor, tööandjad, töövõtjad. Siin on nii tööandjatel kui töövõtjatel turvamehhanismid olemas.“

Kliimaminister Kristen Michal. Foto : Kuvatõmmis ValitsuseUudised Youtube'i kanali otsevideost