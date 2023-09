OTSE | Kallas, Sikkut, Riisalo ja Michal räägivad riigis toimuvast

Otseülekanne Stenbocki majast algas kell 12.

Peaminister Kaja Kallas rääkis riigieelarvest ja ütles, et tänu sellele eelarvele ei jää võlad meie laste kanda. Ühtlasi lükkas ta ümber mitmed meedias avaldatud väited.

„Pankadega ühise arusaamise leidmine sai palju negatiivset vastukaja. Tahaksin rõhutada, et pangad maksavad tänu sellele kahe aasta jooksul Eesti riigieelarvesse ligi 500 miljonit eurot. See on suurem summa, kui täiendav tulu, mis meil vaja saada,“ ütles Kallas.

Kallas rõhutas ka, et praegu ei ole ükski maks veel tõusnud. Käibemaks ainukesena tõuseb 2024. aastast. „Kui mõni ettevõtja või kaubanduskett kasutab seda ettekäändena juba praegu hindu tõsta, siis see ei räägi sellest, mida valitsus on teinud, vaid sellest, et ettevõtja on natuke ahne. Sellel on väga lihtne lahendus: lihtsalt minna teise poodi ja hääletada jalgadega,“ soovitas Kallas.

Lisaks on väidetud, et Eestis on Euroopa kõige kõrgem käibemaks. „See ei vasta tõele. Ungari käibemaks on 27 protsenti; Horvaatia, Rootsi, Taani 25 protsenti; Soome, Kreeka 24 protsenti; Iirimaa, Poola, Portugal 23 protsenti,“ loetles Kallas. Peaminister jättis nimetamata riigid, kellel lisaks sellele on juba praegu käibemaks kõrgem 20 protsendist.

Terviseminister Riina Sikkut ütles, et teisipäeval saadeti riigikogu poole teele ravimiseaduse muudatused, mis hõlmavad ka kokkuhoiukohti sotsiaalministeeriumi valitsemisalas. Tegemist on olulise seadusemuudatusega, mis peaks oluliselt ravimite kättesaadavust parandama tavaolukorras ja ka tarneraskuste puhul.