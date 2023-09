15 SEKUNDIT JA METS LAGE?! Riigikohus nahutas keskkonnaametit praktika eest lasta robotil väljastada raielubasid kohalikke kogukondi kaasamata

Metsamaast on looduskaitse all enam kui 30 protsenti. Tegu on aga justkui saarestikuga – üks kaitseala siin, teine seal. Kuid vaja on võrgustikku − kaitsealasid koos neid ühendavate koridoridega. See ongi rohevõrgustik, mis moodustab umbes poole kogu Eesti maismaast. Rohevõrgustikku kuulub ka kõige tavalisemat majandusmetsa.