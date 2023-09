Uurimine: ArmyLaw on aidanud kaitseväest viilida vähemalt kümnel inimesel

ArmyLaw OÜ pakub inimestele juriidilist nõustamist ajateenistusest vabanemiseks, jättes klientidele mulje, et tegevus on seaduslik. Kahtlustuse kohaselt suunati kliente esitama valeandmeid oma elukoha või keeleoskuse kohta. Näiteks lasti klientidel oma elukoht registreerida välismaale, et jääda kättesaamatuks Kaitseressursside ametile, kes lähtub rahvastikuregistri andmetest. ArmyLaw esindajad tegid kliendi nimel esitatud valeandmetega toiminguid, et neid selliselt kaitseväeteenistusest vabastada.

Kahtlustus esitati ArmyLaw OÜ-le ja selle esindajatele 38aastasele Andreile ja 26aastasele Janikale ning nende teenuseid kasutanud noortele. Kahtlustus hõlmab ArmyLaw poolt tehtud toiminguid kümne kliendi osas, teatas politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Leana Loide.

Andrei Vesterinen on varem teatanud avalduses, et „alates 2017. aastast oleme püüdnud aktiivselt suhelda kaitseressursside osakonnaga ning oleme töötanud eranditult õigusvaldkonnas. Meie poolt ei toimunud ainsatki Eesti vabariigi seadusandluse rikkumist ja kõik tegevused on täiesti seaduslikud. Olen kindel, et Keskkriminaalpolitsei käimasolev uurimine kinnitab seda, mille tulemusena kõik süüdistused tühistatakse. „