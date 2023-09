Kersti Kaljulaid lahkub Venemaal toodetud LPG tarnimise tõttu Alexela nõukogust: mõistagi ei saa ma äri idanaabriga heaks kiita

„Liitusin kevadel Alexela nõukoguga. Ilmselt pole saladus, et energeetika ja rohepööre on minu jaoks põnevad teemad ja pakkumine üle mitmekümne aasta nii-öelda käed külge panna on väga huvitav. Alexelal on mitmeid projekte (biogaasi tootmine, energiasalv), mis utsitavad Eesti majandust rohelisemaks. Kui Alexela nõukogus aprillis alustasin, oli import Venemaalt lõpetatud ja ka LPG-d, millele on kõige keerulisem leida muudelt turgudelt alternatiive, tarniti Kasahstanist,“ kirjutas Kaljulaid.