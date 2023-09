JUHTKIRI | Päriselus pole mitu elu

See, et noorus on hukas, on teada olnud juba antiikajast. Eks ikka tundub, et iga uus põlvkond on millegi uue ja kohatumaga hakkama saanud ning et neid on raskem kui kunagi varem ohjata. Netikiusuga kokku puutudes on selline tunnetus kiire tekkima – kunagi varem pole mõnitus olnud nii otsene ja sageli reaalajas toimuv.

Õhtuleht kirjutab, et meil teevad siinsamas Eestis lapsed suhtlusvõrgustikus TikTok kontosid, laadides sinna üles pilte koolikaaslastest, juures nilbed kirjeldused. Küll „paljastatakse“, kuidas vaid 14aastane tüdruk vahetab mehi nagu sokke või on mõni poiss eriti suur naistemees. Kirjeldamiseks kasutatakse roppusi, mis pole kuigi parketikõlblikud.

Automaatselt röögatusele esitavale küsimusele – kuidas saab selline asi võimalik olla – on lihtne vastus: sest saab. Lihtsalt. Ülemaailmsete suhtlusvõrgustike enesekontroll on aeglane ja kauge. Kiusamine pole küll lubatud, liiati veel alaealiste seksuaalse alatooniga ahistamine, kuid järelevalve on kaugel ning kohmakas. Sellised platvormid nagu TikTok polegi mõeldud pahalaste püüdmiseks, vaid videote levitamiseks, ja nad teevad kõik selleks, et sisu leviks kulutulena.

Kui lisada sinna veel lapsevanem, kes oma igapäevamurde kõrvalt ei jaksa, ei taipa või ei soovi teismeliste tegemistesse süvitsi minna, siis ongi ohtlik olukord käes.

On vaja aga mõista, et kuigi virtuaalseid suhtlusvõrke on keeruline kontrollida, sest need on kaugel, siis peaks iga vanem siiski olema võimeline päriselus enda järeltulija eest vastutama. Tema ülesanne on, et seesama laps, kes kombib eakohastes kasvuraskustes piire, teaks nende ületamise hinda, seda enne haiget tegemist või saamist. Et ka teise ekraani taga on inimene, laps, klassiõde (või vend) – nagu temagi. Et valu ei ole selline nagu internetimängus, kus mängijal on mitu elu ja seega saab alati mängu uuesti alata.