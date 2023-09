SÕJAKOKKUVÕTE | Raha eest reetjaks

Ukraina väitis, et too hukkus rünnakus Vene Musta mere laevastiku peakorterile Sevastopolis. „Musta mere laevastik täidab väejuhatuse seatud ülesandeid enesekindlalt ja edukalt,“ räägib Sokolov lühikeses videos, milles pole Sevastopoli rünnakut sõnagagi mainitud. Sokolov „ilmus“ välja ka kaitseministeeriumi avaldatud videos, kuid seal polnud ta isiklikult kohal, vaid osales (vaikides) ministeeriumi videokoosolekul. Pole teada, millal see klipp tegelikult salvestati ja kas tegemist ei pruugi olla montaažiga. Kiiev ei kiirusta Sokolovi tagasi elavate kirja tunnistama, kuid Ukraina sõjavägi möönis, et uurib asja.