INIMESED KRAAKLEVAD, LOOMAD SUREVAD: „Loomaaed tahab juba ammu ennast vägisi õhku lasta!“

Loomaaia endine töötaja Heleri* räägib, et endise direktori Tiit Marani ja kollektsioonijuhi Tõnis Tasase mitmed otsused tekitasid pingeid. Teda häiris, et loomaaias oli olemas eutaneerimisplaan ja väidetavalt eutaneeriti igal nädalal sõralisi, keda oli liiga palju. „Minu teada on see praeguseks lõppenud.“