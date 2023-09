KRIISIÕPPUS MUUGAL: neljapäeval ja reedel harjutatakse tegutsemist suurõnnetuse korral

Häirekeskus on valmis suuuremateks kõnekoormusteks ja palub õppusega seotud küsimustega helistada riigiinfo telefonile 1247, et hoida hädaabinumber vaba kiire abi saamiseks.

„Oleme valmis, et õppuse ajal võivad kasvada kõnekoormused nii hädaabinumbrile 112 kui ka riigiinfo telefonile 1247. Tuletame meelde, et hädaabiliin on olukordadeks, mil ohus on inimeste elu, tervis või vara ning on kiiresti vaja kiirabi, politsei või pääste abi. Õppuse käigus soovime harjutada kriisiinfo telefoni toimimist kiirelt kasvava kõnekoormuse tingimustes ning soovime, et inimesed pöörduksid mitte kiiret abi vajavates küsimustes 1247 poole,“ lisas Murakas.