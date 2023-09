Põhja-Korea: Ameerika sõdur jooksis meie poole üle rassismi pärast

USA sõdur Travis King (pildil) põgenes Põhja-Koreasse juba 18. juulil. Esimesed paar nädalat oli vaikus, siis tunnistas Pyongyang augusti algul, et King viibib nende maa pinnal ning on ka vahi all. Alles nüüd, septembri lõpus, tegi režiim uuesti suu lahti. Travis Kingist on Õhtuleht kirjutanud varemgi.