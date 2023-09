Parim õhksoojuspump korterisse ja majja

Kõik, kes on parasjagu küttesüsteemi vahetamas, mõtlevad sellele, milline on parim õhksoojuspump. Tegemist on asjakohase küsimusega ja selleks, et seda lähemalt selgitada, toome välja aspekte, mida hea õhksoojuspumba valimisel silmas pidada. Kui õhk-vesi soojuspump kasutab vesiülekannet, siis õhksoojuspump puhub sooja õhu otse eluruumidesse ja seetõttu on äärmiselt oluline, milline on ruumi planeering ja suurus.