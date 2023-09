VIDEOGALLUP | KUI KODUNE VÄGIVALD LÄBI KOSTUB: „Mis sa neid segad – hommikul lepivad ära ja otsivad süüdlasi.“ – „Kuskile tõenäoliselt teataksin!“

Lähisuhtevägivald on Eestis igapäevane nähtus, mistõttu on kaaskodanike julgus märgata ja aidata äärmiselt oluline. Küsime inimestelt, mida teeksid nemad, kui saaksid teada, et nende lähedaste, tuttavate või kasvõi võõraste kodus toimub vägivald, ja kas nad on niisuguse olukorraga ka varem kokku puutunud?