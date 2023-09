GALERII | EKRE avaldas meelt vaenukõne seaduse vastu. Helme: eelkõige kasutataks seda õigust poliitilise opositsiooni vaikima sundimiseks

„Valitsuspoliitikute ilus ja uinutav jutt sellest, kuidas nüüd hakatakse ühiskonna vähemusgruppe diskrimineerimise eest kaitsma, on sihilik avalikkuse eksitamine. Juba praegu keelab nii Eesti põhiseadus kui ka karistusseadustik diskrimineerimise ja vaenu õhutamise. Valitsuse seadusemuudatus loob ilma selge definitsioonita „süüteo“, mille abil on võimalik hakata panema inimesi vangi ükskõik milliste sõnavõttude eest, mis on tehtud suvaliste ühiskonnagruppide kohta, aga ka ükskõik milliste kriitilisemate sõnavõttute eest,“ ütles Helme.



"Niinimetatud vaenukõne seaduse näol on tegemist meie põhiseadusega üheselt vastuolus oleva seadusalgatusega, kuna põhiseadus tagab südametunnistus-, usu- ja mõttevabaduse. Ühtlasi tagab põhiseadus õiguse jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele, öeldes selgesõnaliselt, et tsensuuri ei ole ja et igaühel on õigus levitada vabalt ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või ükskõik mil muul viisil. Kavandatav seadusemuudatus läheb vastuollu kõigi nimetatud põhiseaduse sätetega. Valitsuse poolt peale surutav meelsuskontroll on kiire tee totalitaarsesse ühiskonda. Kui anname võimule õiguse otsustada, milline sõnavõtt on lubatud ja milline mitte, siis on sisuliselt tegu tsensuuriga, mis hävitab ühiskonnas demokraatliku debati ja ohustab muuhulgas ka vaba ajakirjandust. Kui võim võtab endale õiguse hakata otsustama, mis sorti sõnavõtt on karistatav, siis on selge, et eelkõige kasutatakse seda õigust poliitilise opositsiooni vaikima sundimiseks. Pole kahtlust, et seda õigust hakatakse laialdaselt kasutama,“ ütles Helme.