Priit Toobal lahkus Keskerakonnast: kremlimeelsetel avaldustel on nüüd ka erakonna juhi ja juhatuse enamuse toetus

„Astun karile juhitavalt laevalt maha. Olen otsustanud oma senisest koduerakonnast, Keskerakonnast, välja astuda.

Astusin Keskerakonna liikmeks 2001. aasta detsembris ehk olen erakonda kuulunud pea 22 aastat. Sellele eelnes veel ligi kaks aastat, mil kodukandis erakonna noortekogu klubi üles ehitasin ja eest vedasin. Sellesse aega on jäänud töö erakonna piirkonna koordinaatorina, aga ka pea üheksa aastat erakonna peasekretäri tööd. 2016-2018 tegin poliitikast pausi, ent erakonna liikmeks olen alati jäänud. Olen Keskerakonna lipu all kandideerinud ühtekokku kümnetel valimistel. Seisnud erakonna vaadete eest nii riigikogus kui linna- ja vallavolikogus. Astusin verinoorena Keskerakonda selle erakonna vaadete, väärtuste ja programmi pärast, mitte ühe või teise ametikoha eest. Kõik positsioonid on tulnud aastaid hiljem ja suure töö tulemusena.

Keskerakond on siiani alati kõikide Eesti inimeste eest seisnud, kusjuures erilist tähelepanu on pööratud nõrgematele ühiskonnagruppidele ning just nende elujärje parandamisele. Keskerakond on püüdnud aegade jooksul erinevaid Eestis elavaid rahvusgruppe ühendada. Olen erakonna liikmena ja ühe kunagise juhtfiguurina seda poliitikat toetanud. Palju muutus minu maailmapildis just 24. veebruaril 2022, mil Venemaa alustas Ukrainas täieulatuslikku sõda. Suur osa maailmast ja meist lootis kuni selle päevani, et ei iial enam. Aga eksisime. Veel päev enne täiemahulise sõja algust ei suutnud terve rida keskerakondlasi hääletada riigikogus avalduse poolt, millega Venemaa agressorriigiks tunnistati. Selleks ajaks oli selge, et Venemaa Ukrainat ründab. Seda kinnitas kindlast kõneviisis Ameerika Ühendriikide luure mitu päeva enne rünnakut.

Pärast 2022. aasta 24. veebruari alustati üle Eesti punamonumentide teisaldamist. Olin ise üks eestvedajaid, et ka minu koduvallas olevad monumendid saaksid avalikest kohtadest eemaldatud ja sinna maetud säilmed jõuaksid kalmistutele. Tallinnas ja idavirus sõdisid keskerakondlastest linnajuhid aga mälestusmärkide teisaldamise vastu. Tänavanimede möll siia juurde.

Eestis elab hulk inimesi, kes ei oska eesti keelt. Nad on sellega meiega ühisest inforuumist välja lõigatud. Suurem osa venekeelseid noori tahavad eesti keelt õppida ja osata. Nad saavad aru, et eesti keelt osates on neil võrdsed või isegi eelisvõimalused tööturul. Nemad oskaksid eesti keelt omades edaspidi kolme keelt – vene, inglise ja eesti. Eesti noored peamiselt kahte, eesti ja inglise või saksa keelt. Eestikeelsele haridusele üleminek oli ainumõeldav ja hädavajalik otsus. Jah, see on praktikas suur töö. Nõuab palju lisaraha ja õpetajaid, aga see samm, minna üle eestikeelsele haridusele, on õige. Keskerakondlased Tallinnas ja Narvas ning Euroopa Parlamendis on seda kõikvõimalike võtetega takistada püüdnud. Seda on tehtud üksnes eesmärgiga hoida Eestis elavaid venekeelseid inimesi eemal eestikeelsest inforuumist ja hoida neid nende endi poolt loodava venekeelse linnameedia pantvangis.

Jah, kõik ülal kirjeldatu ei saanud alguse pärast 10. septembrit toimunud Keskerakonna kongressi, kus erakonna juhiks valiti Mihhail Kõlvart ja juhatuse enamuse võttis samuti teda toetav meeskond. Oluline vahe on aga see, et siiani, kui keegi keskerakondlane kremlimeelse avaldusega lagedale tuli, siis astus püünele erakonna esimees ja lükkas öeldu ümber. Jüri Ratasel tuli väga mitme erakonnakaaslase idapiiri taguse naabri meeleheaks tehtud avaldusi siluda. Täna on aga olukord kardinaalselt muutunud. Kremlimeelsed avaldused on jäänud, aga nüüd on neil kattena ka erakonna juhi ja juhatuse enamuse toetus. Selle asemel, et kaitsta Keskerakonna ellu kutsutud tasuta ühistransporti, on Yana Toom võtnud kremlimeelse liikumise „Я русский“ kõneisiku rolli. Rääkimata sellest, mida Narvas erakonnakaaslaste poolt korda saadetakse. Mulle see ei sobi!

Pakkusin erakonnakaaslastele, kes kongressi eel Taneli ja Jüri taha koondusid, uue erakonna loomise mõtet. Sellel ideel oli särasilmseid toetajaid, aga paraku jäi peale soovunelm, et ühel päeval on võimalik erakond tagasi võtta. Mina sellesse ei usu! Viimased reitingud näitavad, et ka eestikeelne valija ei usu! Keskerakond muutub peamiselt venekeelsete valijate hääli püüdvaks pealinna ja idavirumaa valimisliiduks. Ma ei taha sellesse liitu kuuluda.