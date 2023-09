Kallas andis riigikogule üle 2024. aasta riigieelarve eelnõu: katuserahade süsteem on läbipaistmatu ja pole kooskõlas hea valitsemise tavadega

Head kuulajad! Analüütikud prognoosivad, et 2024. aasta on samm parema tuleviku poole. Majanduses on näha positiivseid märke ning võiks uskuda, et majanduslanguse põhi on 2023. aastaga ületatud ja 2024. aastal läheb paremaks, toimub majanduse taastumine. Välisturgudel peaks järk-järgult taastuma nõudlus ning senised kriisidest taastumise tsüklid on näidanud, et Eesti ettevõtjad suudavad nõudluse taastudes ka kiirelt oma tootmismahte kasvatada ja suurendada eksporti.

Ka investeeringud peaksid 2024. aastal pöörduma pärast kahte aastat langust jälle kasvule. Alates 2024. aastast ületab sissetulekute kasv – hinnanguliselt 6,6% – mõnevõrra inflatsiooni, mis jääb 4,6% piiresse.

Vaatamata positiivsetele märkidele peab riigi eelarvepoliitika olema vastutustundlik. Valitsus on algatanud eelarvereeglite muutmise, et viia eelarve tasakaalu puudutavad reeglid täiel määral kooskõlla Euroopa Liidu reeglistikuga ja kaotada ja Eesti enda lisatud täiendavad nõuded, mis ei võimalda olla eelarve tasakaalu planeerimisel paindlikud. Ma saan kinnitada, et 2024. aasta eelarve koostamisel täidame Maastrichti eelarvekriteeriumi nõuded ehk hoiame eelarve 2,86%-lise defitsiidi piires.

Kontrollitud eelarvepoliitikat ei ole tegelikult vaja mitte Euroopale, vaid Eestile endale. Sest euribori kasvuga suureneb intressikulude osakaal märgatavalt. Kui varasemalt on intressikulude osakaal SKT-st jäänud väiksemaks kui 0,1% tulenevalt Eesti madalast võlakoormusest, siis 2027. aastaks moodustavad intressikulud ligi 1% SKT-st. Kui 2023. aastal on valitsussektori intressikulud prognoositavalt 174,8 miljonit eurot, siis suvise majandusprognoosi kohaselt on 2027. aastaks ainuüksi intressikulu juba 483,9 miljonit eurot. Möödas on need ilusad ajad, kus igasugu majanduseksperdid nii Toompeal kui ka all-linnas ja kaugemalgi on rääkinud muinaslugusid niinimetatud tagastamatutest laenudest. Miskipärast on nad tänaseks jäänud vait, aga loodetavasti ei ole nad mitte unustatud, sest nende õhutusel ja heakskiidul võetud laenude intressid tuletavad meile ennast meelde veel kaua-kaua. Nii nagu on öelnud Margaret Thatcher, ainus raha, mis valitsusel on, tuleb maksudest ja laenudest – samadest maksudest, mille üle kõik kurdavad, et need on juba liiga kõrged, samadest laenudest, mis tõstavad intressimäärasid ja mis tuleb tagasi maksta.

Head Riigikogu liikmed! Nüüd täpsemalt 2024. aasta eelarvest. Kui ma peaksin ühe lausega iseloomustama seda järgmise aasta eelarvet, siis see on samm kulude kontrolli alla saamise või kuluralli lõpetamise poole. Me oleme viimasel seitsmel-kaheksal aastal elanud üle oma võimete ja see ei saa paraku igavesti jätkuda. Alates 2016. aastast on hoogsalt tehtud püsikulusid suurendavad eelarveotsused, ilma et oleks analüüsitud, kas kuludel on püsivaid katteallikaid. Selle tulemusena on riigi rahandus viidud sügavasse miinusesse ja nii on eelarve kokkupanek sellel aastal olnud eriliselt keerulise lähtepunktiga ülesanne.

Tänu kevadel Riigikogus tehtud eelarvelistele otsustele ning suvel ministrite tehtud kokkuhoiuotsustele on järgmise aasta nominaalne puudujääk 2,86% SKT-st ehk 0,44 protsendipunkti väiksem kui sellel aastal. 2024. aasta riigieelarve tulude maht on 16,8 miljardit eurot, kulude maht 17,7 miljardit eurot. Investeeringuid ning investeeringutoetusi on 1,9 miljardi ulatuses.

Valitsuse eelarvepoliitiline eesmärk on riigi rahanduse olukorda sammhaaval parandada ning seetõttu on valitsussektori panus hoida nelja aastaga kokku ligi 350 miljonit. Väga oluline! Me soovime tõesti tuua riigivõla kontrolli alla. Erakordselt keerulises julgeolekupoliitilises olukorras, 2024. aastal on riigieelarve koostamisel valitsus lähtunud viiest olulisest valdkonnast. Esiteks, Eesti sõjaline riigikaitse, laiapindne julgeolekurahastamine; teiseks, majanduskasvu toetamine läbi rohereformide; kolmandaks, riigi rahanduse jätkusuutlikkus; neljandaks, haridus; viiendaks, Ukraina toetamine.