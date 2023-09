Riigikogu infotunnis räägiti riigieelarve eesmärkidest. Kallas: ilma julgeolekuta ei ole mõtet ka mitte millelegi muule keskenduda

Peaminister Kaja Kallas vastas Riigikogu infotunnis Tanel Kiige küsimusele riigieelarve kohta. Kiik uuris, mis eesmärke riigi järgmise aasta eelarvega saavutada soovitakse ja kuidas paraneb eelarve abil Eesti inimeste toimetulek.

Kallas kinnitas küsimusele vastates, et riigieelarvel on selged prioriteedid. „Kõigepealt, esimene prioriteet on nii sõjaline kui ka laiapindne julgeolek. Teine prioriteet on majanduskasv läbi rohereformide, kolmas on haridus, neljas on riigi rahanduse jätkusuutlikkus ja viies on Ukraina toetamine,“ sõnas Kallas.

Peaminister tõi välja, et eelarve kulud on 17,7 miljardit, tulud 16,8 miljardit ja investeeringuid tehakse 1,9 miljardi euro ulatuses. Ta viitas, et alates 2016. aastast on püsikulusid palju suurendatud, kuid valitsus tegi suvel otsuseid, mis on seda olukorda paremaks muutnud, ja neid otsuseid on kavas jätkuvalt edasi teha.

Kallas toonitas, et raha läheb julgeolekule, kuna ilma julgeolekuta ei ole mõtet ka mitte millelegi muule keskenduda. Ta märkis, et 3,2 protsenti sisemajanduse kogutoodangust läheb riigikaitsele. Ta lisas, et raha on eraldatud ka laiapindsele riigikaitsele, et edendada elanikkonnakaitset ja sisejulgeolekut.

Samuti tõi Kallas olulisena välja eestikeelsele haridusele ülemineku, õpetajate palgatõusu ning turvatunde loomise sotsiaalministeeriumi valdkonnas, kus pakutakse rohkem tuge erinevate vajadustega inimestele, tuues näiteks erivajadusega laste teenuste toetamise, kasuperede tugiteenuste ülesehitamise ja elatisabi üksikvanematele.

Peaminister märkis, et viimastel aastatel eelarvet kokku pannes on alati olnud lootus, et läheb paremaks. „Aga ei ole läinud paremaks, sest on tulnud uued kriisid. Meil on selle kolme aasta jooksul olnud kõigepealt pandeemia, siis energiakriis, siis sõda. Selliseid kriise pole varem olnud,“ nentis ta.

Kallas lisas, et kui varem on riigil kriisi minnes olnud reservid, siis nendesse kriisidesse minnes seljatagust kogutud ei oldud ja neisse mindi palju nõrgemana. „Seetõttu me peamegi selliseid debatte praegu pidama, kust me need tulud saame, et neid kulusid katta, ja milliseid kulusid me saame ära jätta,“ sõnas Kallas.