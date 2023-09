VIDEO | „Oht Venemaalt ainult suureneb.“ Pevkur ja Uudeberg tutvustasid järgmise nelja aasta kaitse-eelarvet

Kaitseminister Hanno Pevkur rõhutas, et sõda Euroopas ei ole kuhugi kadunud ja see sunnib ka Eestit tegema otsuseid, mis otseselt mõjutavad maksumaksja rahakotti. Järgmise nelja aastaga suunatakse maksumaksja rahakotist kaitsevõimesse üle 5,5 miljardi euro.

„Ma tahan tänada Eesti rahvast mõistmise eest. Praegu on käimas õppus Ussisõnad, kus üle 10 000 reservisti on kutsutud, et Eesti kaitsevõimet tugevdada. Miks me tugevdame 2. brigaadi soomusega. Miks me teeme Nursipalut ja kõike muud. Midagi pole teha, Venemaa oli, on ja jääb agressiivseks. Me ei näe kusagilt seda agressiivsuse langust,“ ütles Pevkur ja rõhutas, et oht Venemaalt ainult suureneb.

Pevkur märkis, et 2023. aastal suurenesid kaitsekulutused järsult. Eesti otsustas tugevdada õhutõrjet ja soetada laskemoona, mis olid kõige suuremad kulutused.

„Need otsused mõjutavad ka järgmise aasta eelarvet, kuid põhiline sõnum on ikkagi see, et me parlamendis kiitsime heaks julgeolekupoliitika alused, mis ütlesid, et Eesti rahva ühisest rikkusest peab panustama vähemalt kolm protsenti riigikaitsesse,“ sõnas Pevkur. Selle aasta otsused mõjuvad ka järgnevatel aastatel, mil kulutused jäävad üle kolme protsendi.

Foto : Kaader videost

Järgmisel aastal tõusevad riigikaitsekulud esimest korda Eesti ajaloos üle 1,3 miljardi euro. „Loomulikult on meie ülesanne, et saaksime igast eurost kätte maksimaalselt kaitsevõimet.“