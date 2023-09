Kohus arutab Brigitte Susanne Hundi hüvitisnõuet

Riigikohus on rahuldanud Brigitte Susanne Hundi kassatsioonkaebuse ning tühistanud Tallinna ringkonnakohtu ja Harju maakohtu otsused, mis olid jätnud rahuldamata tema hagi teda solvanud netikommentaatori peale. Asja peab uuesti arutama Harju maakohus. Hagiavalduse kohaselt rikkus kostja hageja au ja head nime, avaldades Õhtulehe võrguväljaandes ilmunud artikli „GALERII | Brigitte Susanne Hunt tähistas 24. sünnipäeva suurejoonelise peoga„ juures kommentaari „rahakott on kahe jala vahel„. Varem on maakohus jätnud Hundi hagi rahuldamata. Nüüd arutab Harju maakohus asja.

„Istungil märkimisväärseid muutuseid võrreldes juba avaldutud seisukohtadega ei ilmnenud – vastaspoole hinnangul oli tegemist lõõpivas kontekstis, mõtlematu kommentaariga – ta on üles kasvanud ühiskonnas, kus selline kommentaar oleks kindlasti käsitletud naljana. Õnneks oleme tänasel päeval jõudnud ühiskonda, kus selline avaldus ei ole enam naljakas – vastupidi, sellisel viisil solvamine on alati igale naisterahvale alandav,“ selgitas Hunt esindaja vandeadvokaat Kristjan Kers Õhtulehele. „Eriti olukorras, kus inimene on end ise üles töötanud, keegi pole talle niisama midagi andnud, ta on pidanud selle nimel kõvasti vaeva nägema. Tunnustame Brigitte julgust seista veebikiusamisele ja laimule vastu ning anda ka teistele lootust, et enda eest seismine tasub ära. Kui me ei salli kiusamist koolis, siis ei pea sallima ka kommentaariumides.“

Kersi sõnul on ka ühiskonnale on see väga oluline kaasus, sest Riigikohus ütles selgelt: pelgalt rikkuja vabandamine ei kompenseeri kannatanule tema au ja väärikust riivava kommentaari avaldamise tagajärgi. Lisaks: kohtumenetluse pidamine, mille tulemusel hagi jäetakse rahuldamata, ei saa muuta olematuks ega heastada hagejale tekitatud mittevaralist kahju, selgitas vandeadvokaat- vastupidi – see, et kostja ei ole vabatahtlikult hageja nõuet täitnud ning on sellega põhjustanud kohtuvaidluse, kahjustab hagejat mittevaraliselt veelgi rohkem võrreldes sellega, kui kostja oleks hageja nõude vabatahtlikult täitnud.