Suri graafik Silvi Liiva

Tema diplomitöö üks osa oli Paul Éluard ’i luulekogu „Veel enne kostma peab“ ( Jaan Krossi tõlkes) illustreerimine ja kujundamine. Raamat ilmus 1969. aastal kirjastuses „Eesti Raamat“. Tegelikult on täiesti tavatu, et kunstiülikooli lõputöö niivõrd laia kõlapinna saavutab, toona olid raamatute trükiarvud ülisuured. Prantsuse sotsialistist luuletaja, sürrealisti Paul Éluard’i tõlke valge köite kaanekujundus ja kuus illustratsiooni tõid eesti kunsti sürrealismi, mis jäi aastateks Silvi Liiva loomingusse (nt ofordid „Jeanne d'Arc“ ja „Palve“, 1970, „Suur suvi“ ja „Maja“, 1971). Järgnes samas laadis kujunduse ja illustratsioonidega F. Dostojevski „Valged ööd“ (1971). Muidugi avaldus sürrealism ka teiste eesti kunstnike teostes, ent Silvi Liiva ei liitunud ühegi rühmitusega, vaid otsis oma karmi ja lihtsat tõde. Sõbra ja eakaaslase Marju Mutsu (1941‒1980) kaunis sarnasest loomelaadist, mis ülistab noorust, elujanu ja spontaansust, eristas Liivat suurem kalduvus groteski, milleni Mutsu jõudis oma lühikese elu lõpuaastatel.

Valge, õrnade joontega ja musta, võimsalt ekspressiivse perioodi vahele mahuvad veel 1980.‒1990. aastate ängistatud, kössitõmbunud, mustad inimkujud (nt „Põud“, 1988, „Äng“, 1989, „Siseneja“, 1991, „Vastutuult“, 1994). Osa Silvi Liiva loomingust on võimalik vaadata Kumu kunstimuuseumis kuni 5. novembrini avatud kümne eesti naisgraafiku loomingu näitusel „Läbi su silmaterade musta kuru“, nõnda kunstnikku igavikuteele saates. Ehk ongi praeguselt Kumu näituselt kõige enam meeldesööbiv naist ja kaht last kujutav S. Liiva leht „Tormiöö“ (1986, segatehnika). See sügava katastroofitunnetusega teos on samas ülistus naiselikule võimele tulla läbi, otsekui pilliroog painduda, kuid mitte murduda.