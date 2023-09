JUHTKIRI | Kurjad on ajad

„See on kuluralli peatamise eelarve. /…/Absoluutselt viimane aeg on tõmmata 2016. aastal alustatud rallile pidurit,“ lausus Reformierakonna juht ja peaminister Kaja Kallas. Koalitsioonipartneri Eesti 200 esindaja, välisminister Margus Tsahkna sõnul on nüüd need samad erakonnad, kes kulud üles ajasid, blokeerinud parlamendi. Ja siin kiilubki plaat, mida võimuliit on viimasel ajal käianud, haledalt kinni. Sest kes (ka) tegi – ise tegi!

Enne viimaseid valimisi anti toonastele koalitsioonipartneritele sotsidele ja eeskätt Isamaale võimu hoidmise nimel heldelt igasuguseid lubadusi, mis kõigest paar kuud hiljem tagasi võeti. Mis sest, et kogu tsirkus toimus nõrgemate riigialamate, sealhulgas lasterikaste perede toetuste arvelt. Peaminister lubas toetust, peaminister võttis selle – aga see pole tema raha, mida niimoodi poliitilisi eesmärke täites tohib pööritada. Kurtmine, et vaadake, kui halvad on asjad, sest mis siin salata – me ise tegime nii, on väga õõnes.

Kurjad ajad tuleb üle elada, aga kuidas? Eesti Panga prognoosi kohaselt läheb lihtsustatult võttes enne veel veidi aega halvemini, enne kui asjad pöörduvad paremuse poole. Euribor peaks hakkama langema, aga tööpuudus võib veidi tõusta.

See, et juba hädavajalikuks osutunud laenamisele tuleb edaspidi pidurit tõmmata, on ilmselge. Kuid oma osa sellest on vastutuse võtmisel. Mõistetavalt soovib Kallas hoida jutupunkte eelarvel, et fookus ei libiseks tagasi tema isiklikule probleemidemaale ehk abikaasa idavedude skandaalile. Kuid üha suurenevas ebakindluses on maksumaksjatele kollilugude vestmine istumisaluse oksa saagimine.