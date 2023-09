Aasta Põllumees 2023 on Airi Külvet

„Väärib tähelepanu, et Airi eesmärgiks on kasvatada lihaveiseid nii, et ümbritsevat keskkonda ei kurnataks, vaid toimuks hoopis mullastiku rikastamine ja rohumaade parem säilimine,“ osutas žürii liige Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna juht Meeli Lindsaar. „Ka lööb Airi aktiivselt kaasa erinevates projektides ja teeb koostööd teadusasutustega, et saada parimaid tulemusi loomakasvatuses ja leida kestlike lähenemisviise rohumaade kasutusele.“

Airi Külvet on üks MTÜ Liivima Lihaveise asutajatest ja eestvedaja ning esimese riikliku rohumaaveise kvaliteedikava väljatöötaja. Valdkonnas tegutsevad veisekasvatajad iseloomustavad Külvetit kui lihaveise kasvatamise entusiasti ja propageerijat. Ka pälvis Külvet eelmise aasta märtsis Maaelu Edendamise Sihtasutuselt parima lihaveisekasvataja tiitli.

Airi Küvet ütles tunnustust vastu võttes: „Kasutan oma teadmisi loomakasvatusest ja teeb rõõmu, et iga aasta on Puutsa talu tulemused paremad, kui eelmisel aastal. Loomapidamisega kaasnev liigirikkus meie heinamaadel teeb hea enesetunde ja annab meile signaali, et olen õigel teel.“

President Alar Karis ütles tunnustustseremoonial, et praegused ajad ei ole lihtsad. „Olukorrad on keerulised ja kutsun üles ostma Eesti toiduaineid ja see pole protektsionism. Eesti põllumeest saame ikka nii toetada, et ostame Eesti toiduaineid. Kahjuks on ostujõud vähenenud võrreldes varasemaga ja nii peavadki inimesed tegema raskeid valikuid. Selles hinnatõusus ei saa süüdistada Eest põllumeest, sest energia ja muud sisendhinnad on tõusnud tugevalt ja mõjutavad omakorda toidutootmist. Tänan põllumehi, et jätkuvalt varustate meid maitsva, kvaliteetse toiduga,“ sõnas Karis.

Lindsaar ütles, et kui varasemalt kuulutati „Aasta põllumees“ välja oktoobris, siis tänavu auhinnatseremoonia septembrikuuse toomine on ennast igati õigustanud. „September on Eesti toidu kuu ja põllumajandus ju kõige alus,“ lausus Lindsaar.

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees Sivar Irval ütles konverentsi lõppsõnas, et hea meel on näha, et Eesti põllumajandus on heades kätes. „On väga suur au Eesti põllumeestele, et Vabariigi President täna auhinna üle andis,“ tänas Irval presidenti.

„Aasta põllumees 2023“ kuulutati välja konverentsil „Põllumajandussektor muutuvates tingimustes“ KUMU kunstimuuseumis.