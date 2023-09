SÕJAKOKKUVÕTE | Kadõrovi poja jõuvõtted

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan andis mõista, et riik asub Venemaa mõjuväljast eemalduma. Hiljutise lühikese Mägi-Karabahhi konflikti puhul polnud Ukrainas hõivatud Moskvast suurt abi. Televisioonis üle kantud pöördumises sõnas Pašinjan, et riigi senised julgeolekuliitlased on ebaefektiivsed ning ebapiisavad. Armeenia lubab rahuvalveharjutusteks riiki USA sõdurid, mille eest Moskvas Armeenia suursaadik vaibale kutsuti. Rahulolematud on nii Kreml kui selle propagandistid, kes telesaadetes Pašinjani ja teisi Armeenia juhtivpoliitikuid kritiseerivad, kirjutab AFP.