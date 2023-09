Kurk punane ja hääl ära? Loe, kuidas ennast kiiresti aidata.

Kõige sagedamini ilmnevad kurguprobleemid külmal ja niiskel aastaajal, kui nõrgenenud immuunsüsteemi tõttu on lihtne endale mõni külmetushaigus saada. Kurguvalu kõige sagedasem põhjus ongi viirushaigus, mille esimesed sümptomid on kraapimis- ja kipitustunne kurgus ning valu neelamisel. Külmetusega kaasnev nohu ei tee asja paremaks, sest me oleme sunnitud hingama suu kaudu, mis omakorda kuivatab ja kahjustab limaskesti. Kurk ärritub, võib tekkida kuiv köha, hääl muutub kähedaks ja kokkuvõttes väheneb kogu organismi kaitsevõime.

Niisutamine, kaitse ja taastamine on terve limaskesta võti!

Kurguprobleeme aitavad edukalt leevendada GeloRevoice kurgutabletid – need on efektiivsed ja kiiretoimelised imemistabletid, mis on loodud spetsiaalselt ärritatud ja kahjustatud limaskestade kaitseks. GeloRevoice tabletid tekitavad suu- ja kurgu limaskestale erilise Hydro-Depot® kaitsekile. Lisaks sisaldab tablett mineraalaineid, mille kergelt kihisev efekt suurendab sülje eritumist. Tekkinud hüdrogeelkompleks haakub ideaalselt suu- ja kurgupiirkonnaga ning leevendab kiirelt kurguvaevusi, rahustab kurku ja aitab kahjustunud limaskestal paraneda.

Kurguvalu- või ärritus tabab meid tavaliselt kõige ebamugavamal hetkel – vahetult enne tähtsat esinemist, öösel jne. Seetõttu peaksidki olema käepärast GeloRevoice kurgutabletid! Kasuta GeloRevoice tablette kohe, kui tunned kerget kurguvalu ja neelamine valulik tundub, nii saad kiire leevenduse juba esimestele haigustunnustele.

GeloRevoice on ka häälekvaliteedi hoidja neile, kes peavad palju oma häälepaelu igapäevaselt koormama ja kui on oht, et hääl võib muutuda kähedaks või hoopis kaduda. GeloRevoice`i tarvitamine enne magamaminekut tagab rahuliku une neile, keda kurguvaevused ja köha just öösiti kimbutavad.

Kurgutablette võib võtta vastavalt vajadusele mitu korda päevas, tableti õrn kirsi või mustsõstra maitse teeb selle tarbimise lihtsaks ja meeldivaks. GeloRevoice`i saab kasutada täpselt nii nagu kaebused nõuavad: lühiajalise ravina kurguvaevuste ja häälekäheduse korral või pikaaegse kuurina, kui sinu töö iseloom peaks nõudma kõlavat ja selget häält.