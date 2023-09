VALITSUS NAGU KÖSTER TIIGI KALDAL | Raul Eamets: abikäe asemel seletab jões ulpivatele koolipoistele, kuidas peaks ujuma

Kahjuks võimendab valitsus negatiivsete sõnumitega niigi kehva majanduse seisu. Viimase kuu aja jooksul ei olegi kuulnud muud, kui et kõik on halvastI, raha pole, makse peab tõstma, kulusid peab koomale tõmbama ja nendelt kellel on, võiks raha vähemaks võtta. Negatiivsete uudiste võimendamine tähendab seda, et kõik majanduses osalejad hakkavad seda omakorda oma käitumisega võimendama. Inimesed ei osta enam kestvuskaupu, ettevõtted ei tee investeeringuid, kõik võtavad ootava positsiooni, sest ei tea, mida tulevik toob.