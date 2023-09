KES LÕHUB? Lugeja tahaks kasutada Balti jaama tualetti, haldur kurdab vandaalide üle

„Tegelikult on olukord ikka väga täbar,“ ütleb otse välja pensionär Saima. Elus püsimiseks peab ta iga päev teatud hulga samme tegema. Ringi liikudes annavad aga tunda tervisemured. „Insuldid on tekitanud tervisele kahjusid ja üks neist on pidev pissihäda,“ kurdab Saima.