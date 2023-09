PATISEIS: Nord Streami „pommimees“ pole selgunud ka aasta hiljem, ent teooriaid jagub

2022. aasta 26. septembri öösel kella kahe paiku toimusid Taanile kuuluva Bornholmi saare lähistel tolle päeva esimesed veealused plahvatused. Esialgu sai kahjustada Nord Stream 2 gaasitoru, mida pole ametlikult kordagi kasutatud ning mille projekt Venemaa agressiooni tõttu peatati. Seitseteist tundi hiljem toimusid sarnased plahvatused Nord Stream 1 juures. Mõlemast gaasijuhtmest paiskus Läänemere kohale märkimisväärne kogus maagaasi.

Üsna pea pärast juhtunut jõudsid eksperdid üksmeelele, et tegemist oli sabotaažiga. Ent kelle käe läbi? Mõistagi peeti gaasitoru kahjustamist esialgu Venemaa käsilaste vangerduseks – on ju tegemist agressorriigiga, kellest võib absoluutselt kõike uskuda. Ent edasine uurimine muutis olukorda tunduvalt keerulisemaks. Euroopa ja Ameerika Ühendriikide uurijad on juhtunut viimase aasta jooksul erinevate külgede alt uurinud. Teooriaid on mitmeid, aga ametlikult pole veel kedagi süüdi kuulutatud. Sõelale on jäänud siiski eelkõige kolm varianti: Venemaa, Ukraina ja USA.