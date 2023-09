POLE VAHET HOOL EGA HOOBIL! Mammi mõtiskleb: võib-olla olnuks Kajal enese ja oma pere säästmiseks mõistlik kohe tagasi astuda

Üks asi, millele mammi on nüüdseks juba päris palju mõelnud, on see Kaja Kallase juhtum. Praegu tundub, et hüsteeriline arutelu on lõppenud ja lugu on maha käinud või käimas. Mammi on kaugel sellest, et skandaalile uuesti hagu alla panna, aga ta küsiks siiski, et mis see siis õieti oli?