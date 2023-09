LIISA PAKOSTA | Kas koolilastele eilsete kartulite praadimine on toidu otsimine prügikastist? Mõne riigikogulase arvates jah!

Kui vanemad inimesed on Eestis ise nälga kogenud, siis noorte jaoks on näljatunne õnneks enamjaolt tundmata. Lasteaia- ja koolitoit kasvatab meil terve inimese ka neist, kel kodune toidulaud kesine või ühekülgne. Lasteaia- ja koolitoitu peame just seepärast eriti oluliseks, et see aitab võrdselt kõiki, olles vaesemate perede laste jaoks ilma eristamata või häbitunnet tekitamata eluliselt oluline. Toidu pakkumine on kohaliku omavalitsuse kohustus ning omavalitsuste eelarved järgmiseks aastaks ka tõusevad, seekord on suurem eelarve tõus kehvemal järjel omavalitsustele. Laste söögilaua pärast võib sestap süda rahul olla, omavalitsused saavad oma ülesannet hästi täita.