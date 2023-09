Septembris on metsas ära eksinud üle poolesaja inimese

Rünno Kurmi sõnul tuleb metsa minnes teha kolme asja: öelda, kuhu sa lähed, teha end nähtavaks ja võtta kaasa telefon. „Kui need asjad on tehtud, siis suure tõenäosusega leiame inimese kiiresti üles. Laupäeval metsa eksinud 75aastase naise leidmisel oli suur abi sellest, et saime temaga telefoni teel suhelda ja samuti sellest, et tema sõbranna oskas kätte näidata piirkonna, kus naine oli. Lisaks oli hea, et naisel oli seljas helesinine jope, mis hakkas metsas hästi silma. Nii leidsimegi ta mõne tunniga ja enne pimedaks minemist üles,“ ütles Kurm.