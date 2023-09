AVALIK HÄBIPOST TIKTOKIS! Kümneid alaealisi laimatakse nimeliselt ja jõhkralt: „Ta saadab teistele poistele paljaid pilte“ ja „Ta üritab igalt naiselt n***u saada!“

„*** (alaealise neiu nimi) käib linnas liputamas vanameeste ees, et raha saada. Ta on üks täikott. Pane veel rohkem l**silt riidesse, et saaksid vanameestele muljet avaldada ja et rohkem käperdada saaks,“ on üks näide videost TikToki avalikus häbipostis, kuhu on sattunud kümned ja kümned alaealised poisid ja tüdrukud. Mida saab ette võtta, kui alaealise nime ja nägu kasutatakse halvustavas videos?