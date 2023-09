KÄRPIMINE ALGAS: välisministeerium tahab koondada mitukümmend töötajat

Õhtulehega vestelnud teiste ministeeriumite ametnikele tuli teade välisministeeriumi koondamistest uudisena, aga samas on see paratamatus – välisministeeriumil pole millegi muu pealt kokku hoida, kui inimeste. Mäletatavasti sai iga ministeerium suvel ülesande leida vajalikus koguses kärpimiskohti. Kui teistel suurtel ministeeriumitel, nagu sotsiaalministeerium, on ruumi mängida toetustega jm, siis välisministeerium on vaid diplomaatia ehk inimesed.