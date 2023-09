VENEMAAST, HÜSTEERIATA | Kirjanik Kalle Käsper: lugege Remarque`i, ja te näete, et ajalugu kordub: „Ebainimlikkus oli muutunud normiks...“

Mida kauem Ukraina sõda kestab, seda enam on õhus tunda hüsteerilisi noote. Parteist lahkutakse ainult seepärast, et tema uuel esimehel on venepärane eesnimi ja ta toetub muuhulgas ka vene valijate häältele. Vene numbrimärgiga autosid ei lubata Eestisse, ükskõik, kas seal sees on vene ärikad või ukraina põgenikud. Naaberriigis ähvardatakse väljasaatmisega neid vene kodanikke, kes pole viitsinud riigikeelt selgeks õppida. Ei seal ega siin pole ammu lootust üle piiri pääseda venemaalastel, kes sooviksid emigreeruda riigist, mille käitumine on neile vastumeelt.