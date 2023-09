„NÜÜD POLE MEIL ENAM MIDAGI!“ Plahvatused ja potentsiaalne tagakius sunnivad tuhandeid armeenlasi Mägi-Karabahhist lahkuma

Mägi-Karabahhist Armeenia suunas viivad teed on põgenikke täis. Suurem osa neist on veendunud, et ei naase enam kunagi koju, kuna aserite võimu all on see võimatu. Olukorda ei muuda paremaks ka kurjakuulutavad intsidendid – näiteks plahvatas esmaspäeva hilisõhtul kohalik kütusehoidla, mistõttu hukkus vähemalt 20 inimest ja sajad said vigastada.