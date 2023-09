„Aitäh, et võitlete meiega Ukraina eest!“ Eesti reservväelaste kogukond suundub taas Ukrainasse

Sõda on kestnud kaua ja selle ajaga on ka Ukraina armee märkimisväärselt arenenud. Kas eestlastel on ikka veel neile midagi õpetada? „Loomulikult on. Algselt oli neil 200 000 sõdurit, mobilisatsiooniga kasvas see arv miljonini. Sõdureid on jah, rohkem, kuid kogemusi ja teadmisi neil viis korda rohkem ei olnud. Ja kogemusteta inimesed sõjas lihtsalt hukkuvad,“ vastab Priit.

Tema jaoks oli üllatav, kui tugev on ukrainlaste soov vabaneda Venemaa mõjust ja elada eurooplastena. „Selle nimel nad on valmis sõdima ja surema. Et elada teistsugust elu kui venelased.“