Mis on teise järgu hüpoteek?

Alustame kõigepealt terminoloogiast. Hüpoteeklaen on laenutüüp, mille tagatiseks on kinnisvara. Kinnisvaralaenude eripära seisneb selles, et kuna laenu andjale on kinnisvara tagatisel väljastatud laen madalama riskiga, siis on ka laenuintress võrreldes muude laenutoodetega madalam.

Kui näiteks pank on kinnisvara tagatisel väljastanud laenu, siis seab laenuandja kinnisvarale esimese kategooria hüpoteegi. Sellega annab laenuvõtja laenuandjale õiguse tagatiseks oleva kinnisvara müüa, kui võla tagastamisega tekivad probleemid. Nagu nimi ütleb, tähendab esimese järgu hüpoteek, et laenuandjal on esmane õigus kinnisvara müügist saadud tulule, juhul kui laenuvõtja ei suuda laenu tagasi maksta.

Teise järgu hüpoteek – lisanduv laenuvõimalus

Ettevõtjad on sageli olukorras, kus ettevõtte arendamiseks on vaja kiiresti leida lisakapitali, kuid paraku võivad need laenutooted olla oma kõrgete intressimäärade tõttu üsna kulukad. Kui ettevõttele või ettevõtte omanikule kuulub kinnisasi, siis saab laenu võtta kinnisvara tagatisel ning selle laenu intress on oma tagatise tõttu tunduvalt soodsam. Sageli on see kinnisvara koormatud aga hüpoteegiga, ja siinkohal tuleb mängu võimalus seada kinnisvarale teise (II) järgu hüpoteek.

II järgu hüpoteegi näol on tegemist täiendava laenuga, kus laenuandjal on õigus kinnisvara müügist saadud tulule pärast seda, kui esimese järgu hüpoteegi nõuded on täielikult tasutud. Näiteks, kui laenumaksja ei tule oma kohustustega toime ja laenude tagatiseks pannaks müüki temale kuulunud kinnisvara, siis esimese järgu hüpoteegi laenuandjatel on esmane õigus kinnisvara müügist saadud rahale ja seejärel saavad teise järjekoha hüpoteegi laenuandjad oma osa.

II järgu hüpoteek on laenuandjale suurema riskiga. Kinnisvara turuväärtus võib langeda ja seetõttu võib esimese järgu hüpoteegi nõue ületada kinnisvara väärtuse, mistõttu teise järjekoha hüpoteegi laenuandja jääda osaliselt või täielikult rahata. Kuna risk on suurem, siis on ka teise järgu hüpoteekidel kõrgemad intressimäärad kui esimese järgu hüpoteekidel.

II järgu hüpoteek – suurepärane alternatiiv ärilaenule