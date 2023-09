KOPLI KOMANDO SULGEMINE: abi jõuab kohale, aga hiljem

Kopli linnaosa on raskesti ligipääsetav, seal on palju ahiküttega puitmaju, lisaks sadam ja tööstus. Kopli komando saab aastast keskmiselt 500 väljakutset, mis küündib üle-eestilises edetabelis esimese 20 sekka. Väljakutsed on valdavalt seotud gaasiseadmetega, kulupõlengutega, toidukõrbemistega, aga ka merereostuse ja vetelpäästega.