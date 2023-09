Valitsus kinnitas riigieelarve: tulusid loodetakse 16,79 miljardit eurot, ent kulusid on 17,67 miljardi jagu

Kõrgharidusõppe pakkumist ülikoolides ja rakenduskõrgkoolides toetatakse järgmisel aastal 274,7 miljoni euroga. Kõrghariduse tegevustoetuseks on planeeritud 232,3 miljonit eurot, kasv võrreldes senisega on 15 protsenti. Prioriteediks on tagada eestikeelse kõrgharidusõppe jätkusuutlikkus, õppejõudude konkurentsivõimeline palk ning arendada kõrghariduse kvaliteeti. Alates sellest õppeaastast kahekordistati ka vajaduspõhiste õppetoetuste määrasid, milleks on planeeritud eelarvesse täiendavalt 5,2 miljonit eurot.