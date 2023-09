Viimsi majaelanikud kutsusid päästjad akna taga perekoera õrritanud kährikut peletama

Jaanuaris pidid päästjad tegelema koera häirinud kährikuga Lääne-Harju vallas Tõmmiku külas. Elanik teatas, et tema koera kuuti on tunginud tundmatu metsloom, kes seal juba mitu päeva elanud on. Seetõttu pidi ta enda koer toas püsima, sest urisev uluk kuudiomanikku ligi ei lasknud. Kohale saabunud päästjad tuvastasid, et kuudi oli omastanud kuri kährik. Päästemeeskond toimetas uluki loomapääste lingu ja puuri kasutades tagasi loodusesse.