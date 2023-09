VIDEO | Valitsus esitles riigieelarvet. Kaja Kallas: „See on kuluralli peatamise eelarve!“

Eestikeelsele haridusele üleminekuks on 2024. aastal ette nähtud üle 71 miljoni euro. Kõrghariduse õppe pakkumist toetatakse 274,7 miljoni euroga järgmisel aastal. Omavalitsusi toetatakse 2,4 miljoni euroga, et 1-6 klassilisi maakoole elus hoida. Samuti toetatakse Ukrainat kuni võiduni. Ülesehituseks plaanitakse 30,21 miljonit eurot lisaks sõjalisele abile.

Väisminister Margus Tsahkna Foto : Kuvatõmmis ValitsuseUudised Youtube'i kanali otsevideost

Välisminister Margus Tsahkna kinnitab, et kevadel avanes kole pilt. Kuluralli algas 2018. aasta eelarvest pihta ja on kestnud kuni eelarveni, mis tehti enne valimisi. „Kõik erinevad riskid on tänaseks realiseerunud ja meil pole võimalik midagi enam ära peita,“ sõnab ta, „et äkki tulevad paremad ajad või valimised, mis peidaks valu ära.“ Tsahkna sõnul on täna need samad erakonnad, kes kulud üles ajasid, blokeerinud parlamendi.

Tsahkna sõnul on tänane maksukoormus 33 protsenti, mis on põhjamaadega võrreldes oluliselt madalam. „Tahame käivitada debati, mis riiki me tahame, kui palju oleme nõus maksma või elame võlgu või teeme veel julmemaid kärpeid,“ lausub ta. „Seda debatti ei peetud enne valimisi, meil on debatti vaja.“

Tsahkna sõnab lõpetuseks, et õpetajad saavad palgatõusu, mitte küll soovitud mahus, ning Ukraina üles ehitamiseks on ette nähtud üle 30 miljoni euro.

Siseministri Lauri Läänemetsa sõnul polnud eelarve kokkupanek lihtne. Parteil on olnud ja on jätkuvalt eriarvamused, kuna maailmavaated erinevad, kuid kompromisse peab leidma. „Me oleme selles kohas seetõttu, et juba enne 2016. aastat on lubatud makse langetada, aga on samas kulusid tõstetud,“ ütleb Läänemets.

Siseminister Lauri Läänemets Foto : Kuvatõmmis ValitsuseUudised Youtube'i kanali otsevideost