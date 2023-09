OTSE | Valitsus esitleb riigieelarvet. Kaja Kallas: „See on kuluralli peatamise eelarve!“

“Valitsusel on kaks valikut, kas laseme riigil suuremasse võlakoormusesse langeda,või oleme endaga toimetulev vabariik,“ alustab pressikonverentsi peaminister Kaja Kallas. Ta tõdeb, et riigirahandus on keerulises seisus. Eelnevate valitsuste otsused tähendavad, et Eesti riigi võlakoormus on 2024. aastaks 21 protsenti SKT-st.

Kallase sõnul on valitsuse eesmärk riik võlaspiraalist välja aidata. Tehtud on raskeid valikuid ning ebapopulaarseid otsuseid. 2027. aastal peaks Eesti maksma 480 miljonit eurot ainuüksi pankadele intressideks. „See on kuluralli peatamise eelarve,“ sõnab Kallas.

Peaminister Kaja Kallas Foto : Kuvatõmmis ValitsuseUudised Youtube'i kanali otsevideost

Eelarvestrateegia prioriteetidena toob Kallas välja viis peamist suunda: sõjaline ja laiapindne julgeolek; majanduskasv läbi rohereformide; eelarve jätkusuutlikkus; haridus ning Ukraina toetamine. Kulud on 17,7 miljardit, tulud 16,8 miljardit, investeeringuid 1,9 miljardi suuruses. 500 miljoni ulatuses tehti eelarveseisu parandavaid muudatusi.

2025. aastal jõustuva automaksu suurus ja kehtestamise kord on veel paika panemisel. Kallase sõnul võeti arvesse tagasiside, aruteludesse kaasatakse erinevaid huvigruppe. Sama ka niinimetatud limonaadimaksu puhul.

„See on ülekulutamise peatamise eelarve. Sellel valitsusel pole võimalik teha populaarseid otsuseid,“ sõnab Kallas. „Absoluutselt viimane aeg on tõmmata 2016. aastal alustatud rallile pidurit.“