SÕJAKOKKUVÕTE | Rünnakus Sevastopolile võis hukkuda kümneid Vene ohvitsere

Möödunud nädalal toimunud rünnakule Sevastopolis asuvale Vene Musta mere laevastiku peastaabile reageeris Vene propaganda kerge peataolekuga. Edukas tabamus tähendab, et õhutõrje Sevastopoli ümber on plass. Ehkki rünnak toimus keset päist päeva, kadus Vene meedia sõnul ainult üks sõdur ära. Tõenäolisem on aga versioon, et töisel ajal viibis hoones palju inimesi, kellest kümned teise ilma lendasid. Umbes 30 ringis võis olla ohvitsere. Ukrainlaste sõnul hukkus teiste seas ka Musta mere laevastiku ülem, admiral Viktor Sokolov (pildil).

Üks tegelane, kelle elust või surmast on aga raskem sotti saada, on tšetšeeni juht Ramzan Kadõrov. Näiteks 21. septembril ilmus Kadõrovi Telegrami kanalis video temast koos eriolukordade ministri Aleksandr Kurenkoviga. Ent nagu teinekord juhtub multifilmile peale lugedes, siis tegelaste suude liikumine ja kõneldud tekst ei läinud tingimata alati kokku. Päev varem avaldatud videos Kadõrovist oma onu haiglavoodi ääres on samuti segaseid detaile. Arst videos ütleb küll püüdlikult välja kuupäeva 20. september, kuid mitte seda, mida patsient põeb. Mõned teravad silmad märkasid Kadõrovi sõrme otsas plastist jublakat, mis võib viidata, et tegelik patsient võis olla tema ise. Ukraina väljaanne Obozrevatel aga kirjutab julgeolekujõudude allikatele viidates, et video on üldsegi varem filmitud. Telegrami kanal Agentsvo.Novosti tuvastas videos kõnelnud arsti, kellelt ka uuriti, et millal video siis filmitud oli. Tohter keeldus vastamast.