JUHTKIRI | Sisekaitse matemaatika. Kaks abipolitseinikku võrdub üks päris politseinik ei tohi pädeda

Siseministeerium on välja tulnud plaaniga hakata tavakodanikke korrahoidu veel rohkem kaasama. See tähendaks abipolitseinike õiguste laienemist viisil, et neil oleks ligipääs andmekogudele, õigus sõidukeid peatada, joovet tuvastada, valdustesse siseneda ja palju muud. Lihtsamalt öeldes oleks neist pahanduste klaarimisel justkui praegusest rohkem abi. Nii leiaks ka leevendust nigela palga tõttu teenistusest pagevate päris politseinike põuale. Pealegi töötavad abipolitseinikud enamjaolt vabatahtlikkuse alusel, ja kas tasuta või olulisemalt soodsamatel tingimustel.

Tasuta on elus muidugi vähesed asjad. Kui juba praegu kulub raha nii abipolitseinike koolituseks kui ka sobiva vormi ja varustuse peale, siis see eelarverida kosuks jõudsalt.

Olulisem ja kallim osa aga on vastutus, mida ei anna rahasse panna. Reaalset jõudu kasutada võiva ametkonnana on politsei üks olulisemaid oskusi olukordi pädevalt hinnata. Millal on tegelikult inimeste elu ohus? Kas isikuvabaduste riive on õigustatud? Politseinikud omandavad selle oskuse koolis ja treeningutel. Abipolitseinike kursus sellele lähedale ei saa.

„Pole mingit põhjust arvata, et abipolitseinik asub kuritarvitama oma võimu või jätab abivajaja kaitseta,“ lausus PPA ennetuse ja süüteomenetluse büroo juht Heiko Mihkelson Õhtulehele. Paraku on ka päris politseinikud teatud olukorras väljendanud inimlikku nõrkust, kasvõi piiludes võõraste inimeste delikaatseid isikuandmeid. Kiusatus on inimlik, eriti kui on vahendid, aga väiksem vastutus. Olukordi, kus tänavalt jaoskonda astunu on võimu saanud ja ei oska seda kasutada, näeb näiteks USAs.