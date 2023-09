VAATA MUUSIKAVIDEOT! | Bose staariotsingu võitja Sanna Sööt: unistage suurelt, noored!

Sanna on laulmisega tegelenud juba väikesest peale. Muuhulgas on ta võtnud osa mitmetest laulukonkurssidest ning õppinud omal käe kitarri mängima. Et Sanna on tänasel päeval aktiivne ka TikTokis, saigi ta sotsiaalmeediaplatvormi kaudu teada Bose staariotsingust. Nimelt taggisid TikToki fännid teda konkursi alla ja soovitasid osa võtta.

Oma võidus polnud Sanna aga teps mitte veendunud. Seda enam, et osalejaid oli 70 ringis. „Ma arvan, et võlusin teisi oma oleku ja häälega. Ega ma ei olnudki võidus kindel – lihtsalt tahtsin osaleda, sest see tundus olevat vahva konkurss ja soovisin näha, kui kaugele jõuan. Kui võistlustulle astusin, ütlesin endale: läheb, kuis läheb,” räägib ta.

Kõige rohkem on Sannat nähtud TikTokis laulmas. „Ma laulan oma sinise kitarriga ja kui mul tuleb uus lugu välja, jagan seda TikTokis. Tegelikult enne TikToki oli selle nimi Musical.ly ja ma avastasin selle koos oma parima sõbrannaga aastal 2014. Mingi hetk ütlesin endale, et tahan olla TikToki staar. Ja nüüd siin ma olen. Unistage suurelt, noored,” seletab Sanna.

Samuti on Sannat näha olnud televisioonis. Mullu käis ta saates „Ma näen su häält“. „Vot selle kohta ma võin öelda ainult head. See oli väga äge kogemus. Kõik olid nii toredad, hoolivad. Selle saate formaat on juba väga äge. Soovitan kõikidel lauljatel ja ka teesklejatel osa võtta,“ lausub Sanna ja lisab julgelt: „Ma arvan, et võin öelda, et tänu sellele saatele olen just siin, kus praegu olen muusikas – mul on oma manager, bänd ja käin stuudiotes muusikat salvestamas, et üks päev nendega avalikkuse ette tulla.“

Tänavu võis Sannat aga näha saates „Uus laul“, kus üheskoos Põhja-Tallinnaga esitati lugu „Sucks to be U“. Lauluga jõuti 32 parima hulka. „Sai nähtud, tehtud ja sinna see asi ka jäi, sest ma näen ennast ikkagi sooloartistina. Aga nende poistega oli väga tore koostööd teha,“ nendib noor lauljatar.

„Eesti otsib superstaari“ möödunud hooajal käis Sanna ka kollast kaarti jahtimas. Paraku tema teekond eriti pikaks ei osutunud. „Eelvoorust Tomi Rahula mind edasi ei lasknud, kuna väitis, et mul on ebaküps hääl. Selle kolme tunni jooksul, mis ma seal olin, oli mul tegelikult väga huvitav. Käisin, nägin ja nüüd see enam mind ei kutsu. Koju sõites kirjutasin ka TikToki pisikese loo sellest kogemusest,“ ütleb Sanna.

Eriti uhke on Sanna aga selle üle, et tal on õnnestunud esineda Reketi albumiesitlusel. „Ta leidis mu tänu TikTokile ja talle meeldis mu versioon laulust „Magad vä?''. Seega kutsus ta mind seda oma kontserdile esitama. See oli väga-väga äge kogemus, sest nii palju rahvast oli ja kõik laulsid kaasa, mis oli südantsoojendav,” meenutab Sanna. Ta tunnistab, et unistab sellestki, et teha Reketiga ühine laul.