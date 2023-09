Jaak Valge ja Andres Aule said kirjanike majale Eesti NSV lipu heiskamise eest trahvi

„Politsei- ja piirivalveamet otsustas, et Andres Aule ja mina panime 22. juulil toime väärteo, kui paigaldasime Tallinnas Harju tänaval kirjanike majale Eesti NSV lipu, ja pidas õigeks meid trahvida. Seejuures ei lähtunud PPA enam karistusseadustiku paragrahvist 151-prim, nagu meie vastu väärteomenetlust alustades, vaid pani meile nüüd süüks avaliku korra rikkumise, täpsemalt kolmandate isikute häirimise. Väärteotoimikus on nimetatud kaks kolmandat isikut, keda me väidetavalt häirisime: Abdrahmanov ja Aleksejev,“ kirjutas Valge enda Facebookis.

Riigikogu liikme sõnul oli nende eesmärk juhtida tähelepanu seinal rippuvale alalisele okupatsioonivõimu sümbolile, mis tuleks eemaldada. Karistuse okupatsioonivõimu sümboli kasutamise eest said hoopis nemad.

„Kust peab üldse aru saama, et teatav tegu on Eestis karistatav, kui seda üheski seaduses kirjas ei ole?“ arutles Valge postituses. „Eesti NSV-ga seotud sümboolika ei ole Eestis keelatud, välja arvatud rahvusvaheliste kuritegude õigustamisel. PPA ise on varem avalikult kinnitanud, et NSV Liidu aegse sümboolika kasutamine avalikus ruumis ei ole keelatud.“

Valgele näis, et politsei arvates on karistatav igasugune eneseväljendus, mis kedagi häirib. „Nähtusi, mis võivad avalikus ruumis kedagi häirida, on loendamatult palju, näiteks võib kedagi häirida ebatavapärase kujundusega plakat seinal, niitmata (või, vastupidi, niidetud) muru, pesemata auto, rist kiriku tornis, jne,“ loetles ta.

Väljendusvabaduse kui olulise põhiseadusliku väärtuse hülgamine Eestis pani riigikogulase muretsema ning ta lõpetas postituse lausega: „Ehkki meil oleks palju lihtsam ning finantsiliselt kordades kasulikum trahv ära maksta, vaidlustame selle otsuse lähipäevil kohtus.“

22. juuli varahommikul heiskasid kaks meest Tallinna kirjanike maja hoonele Eesti NSV lipu. Riigikogu liige Jaak Valge kinnitas Delfile, et üks neist oli tema. „Kolasin linna peal ringi ja üks inimene tuli minult abi küsima, ma abivalmi inimesena tõttasin appi,“ sõnas ta.

Järgneval päeval avaldas Jaak Valge Facebookis, et kogu aktsioon oli mõeldud meediatähelepanu saavutamiseks, mis tal õnnestus. Nimelt tahab Valge saavutada Juhan Smuuli bareljeefi kõrvaldamist. „Arvan, et stalinisti ja küüditaja bareljeefi kõrvaldamist võiksid soovida kõik Eesti inimesed, maailmavaatest sõltumata,“ kirjutab ta. „See perfomance oli meedia tähelepanu võitmiseks.“