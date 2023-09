KOKKUHOIUKOHT? Töötutoetus võib lüheneda kuuelt kuult neljale

Võimalik on tõsta ka töötuskindlustuse maksemäära, kuid see on Paaveli sõnul kõige viimane variant, kirjutab ERR .

„Meil on täna kahte liiki hüvitised ja toetused – on töötuskindlustushüvitis, mida inimesed maksavad töötuskindlustusmaksest, samamoodi tööandjad. Sellest me hüvitame inimestele töö kaotuse puhul tulenevalt sissetulekust töötuskindlustushüvitise töötuse perioodil. Teine on töötu toetus, mida riik finantseerib riigi eelarvest üldistest maksudest,“ selgitas Paavel, et arutelude käigus on välja käidud mõte kaotada ära töötutoetus ja tekitada üks uus kindlustusliik juurde – nn miinimum – või baashüvitis.